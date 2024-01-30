Дорогу к Херсонесу отремонтируют до конца года

Ремонт автодороги на улице Древней, где идет масштабное строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический», обойдется в 0,5 млрд рублей.

Государственный контракт на реконструкцию автодороги был подписан в середине января между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и единственным поставщиком – ООО «Деметра».

Согласно техническому заданию подрядчик кроме непосредственно земляных и дорожных работ, а также реконструкции подпорных стен, должен за 460 млн рублей произвести полное переустройство сетей теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, кабельных и воздушных электрических сетей и линий связи, благоустроить и озеленить территорию.

Аванс в размере 230 млн рублей, что составляет 50% стоимости всего контракта, уже выплачен исполнителю.

Работы должны завершиться к 20 ноября текущего года. В это же время планируется и открытие историко-археологического парка «Херсонес Таврический», строительство которого сейчас находится на завершающем этапе.

О планах реконструкции автомобильной дороги на ул.Древней и строительстве тоннеля к улице Пожарова департамент транспорт заявлял еще в позапрошлом году.