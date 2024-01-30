Дистанционные мошенники разыграли телефонный спектакль для документоведа

Дистанционные мошенники убедили жителя Севастополя перечислить им почти пять миллионов рублей. Потерпевший расстался со своими сбережениями и взял несколько кредитов.

«61-летнему документоведу позвонил мошенник, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что злоумышленники пытаются завладеть его денежными сбережениями, находящимися на банковских счетах. Для убедительности аферист передавал трубку своим сообщникам, которые назывались работниками банковских учреждений и сотрудниками органов госбезопасности», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Разыграв настоящий телефонный спектакль, мошенники уговорили потерпевшего перечислить им 2,6 миллионов рублей. Но этого оказалось мало и севастополец под влиянием аферистов оформил кредиты практически во всех местных банках на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Деньги он также отправил собеседникам, но по их требованию хранил все разговоры в тайне.

Доверчивый специалист по ведению документов так понравился телефонным мошенникам, что они стали убеждать мужчину, что его квартиру пытаются продать по поддельной доверенности, поэтому необходимо срочно продать жилье, а вырученные деньги перевести на «безопасный» счет. Только тогда мужчина заподозрил неладное и рассказал обо всем своей знакомой. Женщина заставила приятеля написать заявление в полицию.