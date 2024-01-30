Благоустройство территории возле синагоги выполнено на треть

На сегодняшний день строители наметили пешеходные дорожки и начали отсыпать места для зоны отдыха и детской площадки.

Подписанный в конце года 40-миллионный контракт между управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства и московским ООО «Монтаж-строй» предполагал, что работы по благоустройству территории, прилегающей к объектам местной религиозной организации на пл.Восставших, завершатся 25 января.

Представитель подрядчика 30 января сообщил «Севастопольской газете», что из-за неблагоприятных погодных условий в конце прошлого и начале нынешнего года по указанию заказчика строительные работы на объекте были приостановлены.

На вопрос, в какой степени готовности находится объект сейчас и когда работы могут быть завершены, представитель компании-исполнителя ответить затруднился или просто не захотел.

Тем не менее согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на сегодняшний день подрядчиком выполнено и сдано заказчику работ на 14,7 млн рублей — на треть от всех законтрактованных работ.

Напомним, что согласно техническому заданию на территории у синагоги на пл.Восставших до конца января должен был появиться сквер, декоративное освещение, зоны отдыха, пешеходные дорожки, парковка и «стена плача».