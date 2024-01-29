Какие законы вступают в силу в феврале 2024 года

С этого месяца проиндексируют маткапитал и ряд других социальных выплат. Контроль деятельности МФО, изменения в порядок допуска и доступа к гостайне и другие законы февраля — в материале пресс-службы Госдумы.

1 февраля

Повышение маткапитала и выплат

На 7,4 % будут проиндексированы различные выплаты и пособия, в том числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие.

Например, маткапитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Родители, оформившие маткапитал при рождении первого ребенка, при появлении второго получат доплату в размере 202,6 тысячи рублей.

Применение специальных экономических мер

Уточняется и дополняется перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры, например допускается блокировка денежных средств и имущества. Меры могут распространяться не только на иностранных лиц, но и на российские юридические лица с иностранным участием более 50%.

Также вводятся ограничения и по приему ставок для участников азартной игры, в отношении которых применяются отдельные специальные экономические меры.

Информирование о вкладах

Банки будут обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. Например, по срочным это нужно будет сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока. Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Установление границ населенных пунктов

Упрощается процедура устранения пересечений границ населенных пунктов и территориальных зон с границами земельных участков. Срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в ЕГРН, сокращен с трех до одного месяца. Изменения позволят оперативно исправить ошибки в реестре и ускорят процедуру установления границ населенных пунктов и территориальных зон.

Добровольная пожарная охрана

Упрощен порядок создания и деятельности территориальных и объектовых добровольных пожарных подразделений. Определены права, обязанности и требования к добровольным пожарным, участвующим в деятельности этих подразделений. Закон направлен на развитие волонтерской деятельности в России.

Экологическая повестка в энергетике

Вводятся понятия «атрибуты генерации» и «сертификат происхождения электрической энергии». Закон позволит создать отечественную систему сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии.

Допуск и доступ к гостайне

Приняты дополнительные законодательные меры по защите государственной тайны. ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к ней, которое будет носить обязательный характер. Основанием для отказа в допуске к гостайне может стать наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство. Упрощена процедура допуска к гостайне граждан, призванных на военную службу или военные сборы.

Регулирование хостинга

Запрещается деятельность провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов), не включенных в реестр Роскомнадзора. Это норма вступившего ранее в силу закона, согласно которому провайдерами хостинга могут быть российские юрлица, чьи вычислительные мощности находятся на территории страны. Изменения повышают требования к защите информации и позволяют отсеять хостинг-компании, размещающие противоправный контент.

Контроль деятельности МФО

Деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с граждан смогут контролировать судебные приставы. Ранее ФССП осуществляла контроль только за деятельностью профессиональных коллекторских организаций.

Кроме того, законом устанавливается, что должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через «Госуслуги».

24 февраля

Обжалование действий разрешительных органов

Определены особенности досудебного обжалования решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Подать жалобу можно будет через «Госуслуги» в течение 30 дней после того, как заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Рассмотрят ее в течение 15 рабочих дней. Досудебное обжалование станет обязательным для обращения в суд.