Загадочный ларек в Динопарке установили с разрешения ДИЗО

Жители улицы Корчагина обратили внимание на будку непонятного назначения, которая появилась на территории Динопарка. Будку, вероятно, установили под покровом ночи, поскольку ее существование жители обнаружили, как неприятный сюрприз, однажды утром.

Вероятно, из-за темноты будку установили не только задом наперед, но и повредив растущие на газоне кипарисы, что особенно возмутило местных жителей. Они сразу заподозрили грядущий спил деревьев.

Происходящее горожане называют вандализмом, вредительством и расценили, как пренебрежение их собственными интересами.

«Ужас какой-то! Мало того, что весь вид портит, так еще и представляет опасность для пешеходов, так как в этом месте всегда переходят дорогу и взрослые и дети», — пишет один из пользователей соцсети.

Методы борьбы с неопознанным торговым объектом люди предлагают разные: от призывов принципиально ничего в ларьке не покупать, дабы разорить наглого бизнесмена до самых решительных и даже радикальных.

Возмущены сложившейся ситуацией и в общественной организации «Севпарки». Там не сомневаются, что речь идет о чьем-то бизнесе, хотя никакой конкретной информации у них нет.

— Надеемся, что в ближайшее время все решится, потому что, судя по тому, как ларек установлен, это явно какая-то незаконная история. Мы опасаемся за судьбу деревьев и надеемся, что явные нарушения будут исправлены, — рассказала «Севастопольской газете» руководитель общественной организации Севпарки Ольга Глухова.

«Севастопольская газета» попробовала разобраться в ситуации, обратившись в Департамент городского хозяйства.

Там объяснили, что НТО в Динопарке установило некое частное лицо, заключившее договор с Департаментом по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).

— «Парки и скверы» на этой неделе будут предъявлять претензию к собственнику НТО. Естественно, мы так это не оставим! — заверили в пресс-службе горхоза..