Владимир Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

Соответствующее постановление ЦИК принято на заседании комиссии 29 января.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что из 315 тысяч подписей, сданных в поддержку Путина, как и положено, случайным образом для проверки были отобраны 60 тысяч.

«В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч. Это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись — это 0,15% от числа проверенных, — сказала она и уточнила, что недостоверных подписей не имеется. Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составило 314 тысяч 909, «что является достаточным для регистрации кандидата».

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тысяч до 315 тысяч подписей.

В.Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах президента России. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

Выборы президента РФ назначены на с 17 марта текущего года.