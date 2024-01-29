В память об учителе рисования в Балаклаве установят парковую скульптуру

Воспитал четыре поколения севастопольцев

Представляя проект, общественница из Балаклавы Надежда Степанова рассказала о личности Анатолия Терентьева. О том, что это был известный учитель черчения и рисования, не один десяток лет проработавший в школе №30. Его акварели и архитектурные пейзажи экспонировались на различных выставках, многие работы до сих пор хранятся в семьях севастопольцев и балаклавцев.

Наиболее ярко талант А.Терентьева раскрылся в работе педагога, он воспитал четыре поколения балаклавцев, в числе которых – нынешний директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев, полярник Владимир Алексеев, космонавт Антон Шкаплеров. Некоторые его ученики во взрослой жизни стали художниками, дизайнерами, архитекторами.

Он был педагогом-новатором, на уроках рисования мог запросто включить классическую музыку и предложить ученикам отразить в рисунках свои ощущения, а на уроке черчения однажды предложить ученикам построить многоугольник, пообещав вознаградить пятерками по числу построенных углов. Один из соискателей, на удивление, сумел построил стоугольник и получил за это двадцать пятерок.

Терентьев был заядлым краеведом, водил ребят в походы, с разрешения балаклавских властей проводил вместе с ними раскопки на месте гибели бойцов погранполка, что во время Великой Отечественной войны защищал Балаклаву. На основании добытых артефактов и переписки с ветеранами вместе они создали музей «Часовые Родины», существующий в школе до сих пор.

Некоторое время назад речь зашла о создании памятной скульптурного памятника учителю, которые балаклавцы решили установить в сквере.

Волонтерский проект

За создание скульптуры взялась ученица А.Терентьева скульптор Маргарита Акимова – выпускница Суриковского института. Из предложенных ею четырех эскизов были выбраны два, вынесенные на архсовет: композиционно один из них представляет собой бюст с колонной, второй — мольберт с рюкзаком.

Как рассказала заместитель главы Балаклавского муниципалитета Юлия Липовка, жители Балаклавы в ходе общественных слушаний проголосовали за вариант с мольбертом. Мнение жителей поддержал и сын А.Терентьева.

На скульптуре предполагается разместить QR-код, посредством которого можно будет перейти по ссылке и узнать о судьбе учителя.

— Мы обратились в ГБУ «Парки и скверы», где поддержали инициативу балаклавцев, при условии согласования с архсоветом, – сообщила замглавы.

Замечания обещали учесть

В целом, архитекторы благосклонно отнеслись к выбору балаклавцев, но внесли свои предложения. Например, благоустроить пространство вокруг скульптуры, обеспечив подход к ней и тактильный контакт.

Интерес вызвала также высота скульптуры и соразмерность с рюкзаком. Как пояснила скульптор, общая высота скульптуры — примерно полтора метра, рюкзака – 60 сантиметров.

Еще одно уточнение касается надписи на скульптуре и шрифта, которым она будет нанесена. К слову, уже в эскизе член архсовета Вячеслав Горелов незамедлительно обнаружил орфографическую ошибку и воззвал разработчиков к более внимательному подходу.

Когда вопрос зашел о финансировании, выяснилось, что речь идет о привлечении спонсорских средств, однако конкретный источник таковых пока не найден.

Скульптуру предполагается выполнить из черненной бронзы, что также вызвало ряд вопросов. Например, о сочетании с расположенным поблизости весьма спорным серебристым Пегасом. О последнем члены архсовета в очередной раз высказались, как о явной дизайнерской ошибке, с которой теперь приходится мириться.

Среди иных прозвучавших идей – выполнить мольберт из прозрачного материала или попросту открыть раму, впустив на холст природу. Еще одно предложение – подсветить объект, чтобы он выделялся в темное время суток. Не лишним члены архсовета сочли и рекомендацию авторам проконсультироваться с профессиональными дизайнерами в части расположения объекта в сквере, поскольку в представленной визуализации «все выглядит весьма случайно».

- Абсолютно поддерживаю скульптуру «Мольберт». Очень новая, свежая, не затасканная идея. – выразил консолидированную позицию архитектор Евгений Машошин.

Общественники, в свою очередь, пообещали учесть все высказанные замечания.