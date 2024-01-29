Уличные киоски и торговые галереи будут собирать из модульных конструкций

Разработчик ООО «Проектный институт «Геоплан» повторно предложил доработанный вариант трех архетипов павильонов: «под классику», «структурный экспрессионизм», а также третий, сочетающий и то и другое.

Напомним, что при прежнем представлении предложения разработчиков раскритиковали. На этот раз проектировщики пришли с выполненной работой над ошибками, предложив стандартизовать все киоски и использовав набор элементов, из которых довольно легко можно собирать павильоны или даже галереи.

Учтены были и сделанные ранее замечания: разработчики придумали, как установить навесные прозрачные (из поликарбоната) козырьки, куда спрятать блоки кондиционеров и как уменьшить количество темного цвета в пользу цветовой гаммы, соответствующей ранее разработанному дизайн-коду Севастополя.

- Сочетание различных модульных элементов позволяет собрать комплексно объект: это и стеклянные панели с витринами, глухие стены, где может быть складирование товара или внутренние витрины павильона, это оконные проемы, фризовая часть где могут быть размещены рекламные вывески, — представил доработанный проект заместитель директора института Станислав Овчинников.

Членов архсовета особенно заинтересовало, как будут выглядеть киоски в Балаклаве.

- Разработчики предлагают нам модульную систему. На основе модулей с навесными элементами и элементами заполнения будет формироваться конкретный облик конкретного места, в том числе Балаклавы. Сейчас идет разработка набережной Назукина, яхтенной марины и вообще общей архитектурной концепции Балаклавы. Модульная система позволяет сформировать любой архитектурный замысел, — настойчиво убеждали друг друга члены архсовета. В итоге они согласились с тем, что в целом одобряют представленный вариант, который задает общий стиль, как основу применения.

И все же пространство для полемики осталось. Например, о целесообразности использования черных зеркальных поверхностей (подобно зеркальному общественному туалету на набережной Ялты) или тонированного каленного стекла для навесных солнцезащитных козырьков.

Теперь, как пояснил замгубернатора Максим Жукалов. за одобрением архсовета типологию НТО утвердят постановлением правительства Севастополя. Только после этого в схему размещения НТО включат конкретные типы киосков и павильонов.