Таврическую лестницу и сквер у Петропавловского собора собираются открыть через неделю

Сделать это на следующей неделе поручил губернатор Михаил Развожаев своему заместителя Евгению Горлову 29 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Я понимаю, работы на завершающей стадии? Чистите, мойте, убирайте! Когда два этих объекта уже откроете? – обратился он к Е.Горлову, отведя ему неделю на полное завершение работ. С тем, чтобы на следующей недели оба объекта открыть.

Е.Горлов подтвердил, что это можно было бы сделать на следующей неделе, после принятия обоих объектов комиссией.

Губернатор уточнил, будет ли комиссия Севнаследия по лестнице и в курсе ли глава Севнаследия Ирина Масликова.

На это Е.Горлов сообщил, что в курсе, разделы реконструкции были согласованы в рамках авторского надзора, который был утвержден специализированной организацией, что проводила работы. По его словам, на объекте соблюдены все требования по работе с объектами культурного наследия.

— Тогда все работы заканчивайте. На этой неделе пусть отработают, чтобы на следующей убрать все леса, грязь и открыть оба объекта, – сказал М.Развожаев.

Ранее «Севастопольская газета» сообщала, что севастопольский реставратор Анатолий Туманов раскритиковал проводимую реконструкция Таврической лестницы. По его мнению, реставрационные работы проведены с грубыми нарушениями, в результате чего лестницу было бы целесообразно исключить из списка объекта культурного наследия.

В частности, А.Туманов обнаружил, что реконструкторы из-за нарушения технологии реставрационных работ вынуждены были подрезать исторические ступени лестницы, тем самым нарушив целостность объекта.