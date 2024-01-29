Пожарных центра МТО ЧФ наградили государственными наградами

В Екатерининском зале Севастопольского Дома офицеров состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами Российской Федерации сотрудников подразделений пожарной охраны центра материально-технического обеспечения Черноморского флота, отличившихся при ликвидации пожаров на территории Республики Крым.

За самоотверженность при выполнении служебного долга медалями «За отвагу при пожаре» были награждены 60 сотрудников подразделений пожарной охраны ЧФ. Сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Вручение произвёл заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Дмитрий Пятунин, уточняется в официальном сообщении пресс-службы флота.