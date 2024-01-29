На «СевРобоФест» играли в робохоккей

В большом зале МАН в дни проведения робототехнических турниров всегда шумно. Дети приходят вместе с родителями, которые переживают за исход поединков с участием своих чад не меньше самих юных конструкторов роботов. Порой страсти разгораются нешуточные, зал проведения соревнований наполняется ребячьи гвалтом, и прервать его можно разве что громким приглашением ведущего очередным командам занять места у игрового стола.

- Это соревнования команд из двух игроков. Ребята вместе собирают своего робота, выбирают ударный механизм и играют в формате два на два. Кто больше забьет голов, тот и победил, – объяснил «Севастопольской газете» директор Малой академии наук Сергей Пасеин.

Турнир состоит из двух этапов, второй начнется 3 и 4 февраля. Через неделю соревноваться продолжат самые юные роботостроители, которые будут состязаться в скоростной сборке и программировании роботов. Второй частью программы станет перетягивание каната. Это означает, что созданные ребятами роботы-соперники скрепят канатами, и участникам нужно будет перетянуть эту связку на свою сторону.

Игровая робототехника увлекает всех

По словам С.Пасеина, в турнире «СевРобоФест» участвуют школьники в возрасте от шести до 17 лет. За время своего существования конкурс приобрел популярность у севастопольцев и гостей из других городов Крыма. На турнире представлены практически все робототехнические клубы Севастополя – государственные и частные. Из иногородних участников на соревнования приехали симферопольцы, ялтинцы, алуштинцы.

Пока их общее число назвать трудно – регистрация еще продолжается. Можно разве что вспомнить, что 18-й турнир собрал 500 лучших юных робототехников из Севастополя и Крыма.

- В этот раз задания будут посложнее предыдущих. Это и понятно – уже середина учебного года, за это время ребята уже кое-чему научились, — поделился директор МАН.

Интересное наблюдение: среди участников год от года становится все больше девочек, и это, по словам С.Пасеина, тенденция.

Он также отметил, что в последнее время к робототехнике «подтягиваются» ребята из других направлений подготовки. Среди них – кандидат в мастера спорта по шашкам Радомир Мельников-Баюн, который входит в сборную России в своей возрастной категории. Теперь этот перспективный спортсмен совмещает соревнования по шашкам с участием в робототехнических турнирах.

Будет по-настоящему жарко!

- Обычно, робототехника – это довольно скучное для зрителей зрелище. Нужно собрать какие-то фишечки за какое-тот время, потом выходит команда, нажимает какие-то кнопочки, и робот ездит. Казалось бы, ничего в увлекательного для стороннего наблюдателя в этом нет. Но мы придумали игровые направления, когда ребята не только собирают роботов, управляют ими, но и соревнуются друг с другом, – улыбнулся руководитель.

Он же признался, что, хотя соревнования только-только начались, организаторы уж предвидят эмоциональный накал финалов.

Цель «СевРобоФест» – вовлечь детей в постижение основ робототехники, после чего они переходят к более сложному этапу программирования и участия во Всероссийских и международных соревнованиях. К слову, севастопольцы сегодня имеют весьма хорошие соревновательные перспективы.

— В апреле начинаются региональные отборочные соревнования для участия в международном турнире «РобоФинист» в Санкт-Петербурге. Там будет десять сложных номинаций, то есть, десять команд получат возможность стать участниками финала этого международного конкурса. По результатам прошлогоднего турнира севастопольцы в номинации программирование андроидного робота сумо стали победителями, – напомнил С.Пасеин.