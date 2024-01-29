На переходе к рынку «Чайка» делают съезд для колясочников

У знаменитого перехода к рынку «Чайка», со стороны остановочного комплекса, снова появились дорожные рабочие. Однако надежды посетителей рынка, что речь идет об очередной попытке избавить горожан от масштабной лужи, что всякий раз возникает на пешеходном переходе во время дождя, оказались ошибочными. Как и предположения, что речь идет об установке новых бордюров – их в ходе замены дорожного полотна почти полугодичной давности не меняли.

Как пояснил один из рабочих, на этот раз дорожники решили позаботиться о маломобильных группах населения – колясочниках и мамочках с малыми детьми.

– Делаем удобный съезд. Видите, с той стороны он есть, а с этой пока нет, – показал рабочий.

На вопрос, повлияет как-то очередное обустройство перехода на лужу, тот отрицательно покачал головой: «Нет, конечно, для этого надо дорогу переделывать».

В начале сентября 2023 дорогу уже переделывали. Тогда мастер ремонтного участка ГБУ «Севавтодор» рассказывал, что это была очередная попытка исправить ошибку «прежних дорожников, заложивших неправильный профиль дороги».

Новые реконструкторы пытались решить вопрос отвода воды изменением профиля дороги, дабы вода не скапливалась у перехода и проезжающие автомобили не обдавали фонтаном пешеходов.

Уклон дороги изменили, а лужа не просто осталась на месте, но еще и растеклась вдоль проезжей части, словно уличная река.

Кстати, остается непонятным. каким образом колясочники смогут преодолевать вторую часть пешеходного перехода, на выезде из сквера около рынка «Чайка». В ходе реконструкции сквера выезд выложили тротуарной плиткой, которая теперь провалилась. В результате даже ходить там без риска упасть на колдобинах, и то сложно,