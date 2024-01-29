Часть акватории Азовского моря передана Минобороны

Правительство России передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Переданная часть акватории составляет площадь 0,018 квадратных метров. В документе уточняется, что войсковая часть обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории. Также исключается возможность использования этой части юридическими и физическими лицами, в том числе для рыболовства.

Кроме этого документом установлен запрет на проведение на водном объекте работ, приводящих к изменению его естественного водного режима. В случае производства строительных работ и реконструкции объектов необходимо наличие государственной экологической экспертизы или документов, обосновывающих планируемую хозяйственную деятельность.