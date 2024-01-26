Вышки мобильной связи подключили, но слепые зоны остались

В прошлом году в Севастополе были введены в эксплуатацию все 52 вышки сотовой связи, которые были запланированы по городской программе. На 48 из них уже размещены базовые станции операторов, но «слепые зоны» по городу еще остались.

«Всего за 2023 год операторами связи выведено в эфир 102 базовые станции мобильной связи, что значительно улучшило качество покрытия на территории города Севастополя. Действительно проблема «слепых зон» мобильной связи существует, но для дальнейшего улучшения качества мобильной связи и обеспечения покрытия всей территории города операторами связи реализуются собственные инвестиционные проекты строительства инженерно-телекоммуникационной инфраструктуры», — сообщили на запрос «Севастопольской газеты» в департаменте цифрового развития города.

Например, ООО «Миранда-медиа» по соглашению с городским правительством, построит более 200 новых базовых станций на территории Севастополя. Также заключено соглашение о взаимодействии с ООО «К-Телеком». В департаменте уточнили, что «операторы мобильной связи не являются подведомственными организациями исполнительных органов Севастополя. Это коммерческие организации, которые самостоятельно планируют собственную хозяйственную деятельность, в том числе установку и подключение новых базовых станций, расширение сетей связи».

Проблемы с населением

Не все севастопольцы оказались довольны тем, что рядом с их домом выросли вышки сотовой связи. Время от времени из-за этого случались настоящие скандалы. Например, жительница района Красной горки даже написала обращение в администрацию Президента, что из-за электромагнитного излучения у нее стала часто болеть голова.

В департаменте цифрового развития признали, что с негативной реакцией населения им приходилось сталкиваться неоднократно.

«Это вызвано непониманием того, как происходит распространение радиоволн и как работают базовые станции мобильной связи. Выбор мест размещения базовых станций был выполнен по проектным расчетам распространения радиоволн с учетом параметров абонентских устройств, особенностей рельефа местности и характера застройки, а также пожеланий жителей города», —говорится в ответе.

В департаменте разъяснили, что главной задачей организаций, эксплуатирующих базовые станции мобильной связи, — не допустить превышение плотности потока электромагнитной энергии рядом с домами более 10 мкВт/кв.см. А этот уровень электромагнитного поля не может оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека. При этом плотность размещения базовых станций (в крупных городах базовые станции расположены через 150-200 метров) должна обеспечивать достаточный уровень сотовой связи. Чем выше плотность, тем меньше мощность передатчика базовой станции, лучше уровень сигнала сети, и как следствие, ниже излучение.

«Регулярно в адрес департамента поступают обращения граждан по вопросам целесообразности размещения вышек сотовой связи в районах массовой застройки и такое же количество обращений граждан недовольных качеством предоставляемых услуг мобильной связи. В настоящее время ведется разъяснительная работа с жителями, при необходимости проводятся встречи представителей органов исполнительной власти, операторов связи с населением», — рассказали о проблемных моментах в департаменте.

Убедили не всех

Впрочем, «разъяснительная работа с населением» убедила не всех севастопольцев. И в некоторых ситуациях, департаменту цифрового развития все-таки приходится идти на компромисс. Так, жителям дома №5/3 на площади 50-летия СССР удалось отстоять свои интересы.

— Вышку поставили рядом с остановкой «Улица Репина», смонтировали ее на бетонном основании и собирались ее подключить к старенькому кабельному киоску, расположенному на внешней стороне нашего дома. Мы вдруг неожиданно увидели, что строители прорыли ров по газону в сторону дома, но нам никто ничего не объяснил и мнения жильцов никто не спрашивал. Конечно, мы сразу обратились в управляющую компанию. Она провела собрание, на которое приехал подрядчик, нам пытались объяснить, что ничего страшного в электромагнитном излучении нет», — рассказали жители дома свою историю борьбы с вышкой.

Заверения подрядчиков не убедили жителей дома. По словам активистов, вышку планировали расположить слишком близко к их дому, остановке общественного транспорта и детской площадке. И это совсем небезопасно, тем более, она будет работать круглыми сутками.

— Сейчас в Санкт-Петербурге все вышки переносят из центра на окраину города, а у нас хотели разместить вплотную с жилым домом. Мы обращались к спикеру заксобрания Владимиру Немцеву. С нами беседовал заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, он нас убеждал, что все хорошо, но мы с этим не согласились. На данный момент ров закопали, а вот отмостку дома не восстановили. Но все равно мы держим руку на пульсе, — говорят активисты.

Этот случай в Севастополе совсем не единичный. Так, инциденты возникли на улицах Муромская, Симонка, Астана Кесаева, на проспекте Гагарина. Люди высказывали опасения из-за возможного негативного влияния базовых станций на состояние здоровья. Например, жители дома №12 на улице Астана Кесаева сообщали, что опоры ставят возле детских площадок и коммунальных сетей, а передатчики нацелены прямо в окна многоэтажек

«В квартале построили школу, и старая вышка мобильной связи оказалась на ее территории. По санитарным нормам ее потребовали отключить, есть даже решение суда об этом. Оператору выделили другой участок, поближе к жилым домам, между детской площадкой и газопроводом. Но вышка вредна для детей и не может находиться вблизи школы», — возмущались горожане.

В департаменте цифрового развития успокаивают севастопольцев: если вышка уже работает, но какие-то сомнения остаются, можно обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты приедут и проведут замеры электромагнитного излучения.

Обещали связь и интернет к 2022 году

В марте 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководством регионов и Правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что до 2022 года Севастополь будет обеспечен мобильной связью и интернетом на 100%, а Республика Крым — на 95%.

«Мы выделили деньги, нашли технические решения, до 2022 года хотим обеспечить мобильной связью и высокоскоростным интернетом 4G не менее 95% территории Республики Крым и 100% территории Севастополя», — цитировало тогда ТАСС М.Хуснуллина.