Дождями вымыло минометные мины

После проливных дождей возле виноградника жители Балаклавского района увидели торчащие из земли боеприпасы. Росгвардейцы-взрывотехники определили, что это минометные мины.

«Изначально местные жители увидели всего четыре торчащих из земли боеприпаса. Однако прибывшие на место росгвардейцы-взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» при обследовании насчитали 54 минометные мины со взрывателями 82-мм калибра. По всей видимости, виною тому были проливные дожди, которые и размыли тайник времен Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Судя по всему, кроме дождей обнаружению опасной находки поспособствовали еще и земляные работы возле виноградника. С соблюдением мер безопасности снаряды переданы сотрудникам полиции до дальнейшего уничтожения.