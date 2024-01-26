У троллейбусного депо нарисуют граффити «Давай дружить»

Инициатива исходит от организаторов детского фестиваля с одноименным названием, который состоялся в Севастополе 28 октября 2023 года. Уникальность фестиваля состояла в участии в нем детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Организаторы поставили перед собой цель показать ребятам и их родителям, как важно быть толерантными и интересными друг другу. Итогом форума стало обращение инициативной группы к Севастопольский центр физического развития и спорта с просьбой продолжить такую работу в рамках их НКО, а также сделать тематическое граффити, расположив его на ограждающей стене ГУП «Севэлектроавтотранс» по улице Л.Толстого,51.

Предполагается, что это будет одновременно напоминанием о фестивале и призывом к толерантности ко всем севастопольцам. Сейчас эта стена представляет собой серый скучный забор, однако организаторы хотят увидеть его ярким и позитивным.

Как рассказала представитель группы неравнодушных граждан Ольга Сапарова, средства на изготовление граффити собраны силами различных компаний Севастополя и Крыма, для которых важно, чтобы формировалось здоровое общество.

Площадь стены, на которой планируется разместить граффити, — 134 кв. метра. Для его изготовления потребуется семь дней, при условии хорошей погоды. Изготовление включит грунтовку стены, подготовку к нанесению первого слоя, разметку рисунка и само рисование. Художник-исполнитель уже также найден.

В процессе обсуждения архитекторы поинтересовались выбором места расположения граффити. Оказалось, что это обусловлено большим транспортным потоком, то есть, граффити смогут увидеть большее количество людей. Расположение граффити в самом узком месте улицы, и к тому же на аварийно-опасном участке разработчиков также не смутило.

— Вы предлагаете водителю ехать и отвлекаться? — обратился к ним член архсовета, поинтересовавшийся согласованием с ГИБДД. Однако коллеги оппонировали ему, сославшись на засилье вдоль дорог огромного количества рекламных конструкций, к которым уже все привыкли. Как результат, материалы решили направить в ГИБДД для уточнения их позиции.

Архитектор Евгений Машошин предложил, напротив, еще дальше растянуть надпись, не обрывая ее резко. Оказалось, что качество расположенного далее забора не позволит это сделать, разве что можно будет протянуть рисунок градиентом.

— Пусть будет! — в итоге согласились члены архсовета, выбрав из представленных цветовых вариантов оранжевый.