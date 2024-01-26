Помещения Аквариума сдадут в аренду через торги

Минобрнауки РФ отказалось предоставить в аренду помещения Аквариума его владельцу Торговому дому «Гесс и Ко». Заключение договора аренды возможно только путем проведения аукциона.

Рассмотрев 15 января заявку ИнБЮМа о согласовании передачи в аренду федерального имущества для размещения, содержания и популяризации морских гидробионтов, Министерство науки и высшего образования России дало ответ, в котором указало на отсутствие основания для заключения договоров аренды с предприятием ООО «Торговый дом «Гесс и Ко» без проведения торгов. При этом дано согласие на совершение сделки по передаче помещений в аренду путем проведения аукциона, сообщает пресс-служба Института биологии южных морей.

«Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что прекращение нынешних арендных отношений может привести к утрате ценной ихтиологической коллекции, расположенной в Аквариуме, Минобрнауки России и Институт биологии южных морей выражают уверенность, что руководство ООО «Торговый дом «Гесс и Ко» примет активное участие в торгах, тем самым продемонстрировав готовность продолжать многолетнее партнерство, главная цель которого — сохранение жизни уникальных морских обитателей и дальнейшее развитие старейшего публичного аквариума России», — говорится в обращении научного учреждения.

Письмо с разъяснениями о необходимости проведения торгов 16 января администрация института уже направила директору ООО «Торговый Дом «Гесс и Ко».

Компанию «Гесс и Ко» попросили покинуть Аквариум в ИнБЮМе в декабре 2022 года. Информация стала достоянием соцсетей. Скандал с выселением из помещений федерального института дошел до губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он дал поручение профильному департаменту и юристам правительства встретиться с двумя сторонами конфликта и разобраться в ситуации.

В ноябре 2023 года во время шторма помещениям севастопольского аквариума был нанесен ущерб. Погибла часть коллекции, которая со временем была восстановлена за счет безвозмездной передачи уникальных экземпляров экзотических рыб из столичного Москвариума и Евпаторийского аквариума.

Севастопольский аквариум-музей был основан в 1897 году. С тех пор он дважды прекращал работу. Во время Второй обороны Севастополя здание было разрушено, морские животные погибли. В ноябре 1993 года аквариум перестал работать, коллекция, собранная в послевоенные годы, была разграблена и уничтожена.

Первый договор аренды между Институтом биологии южных морей и компанией «Гесс и Ко» был подписан в 1997 году.