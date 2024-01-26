Плата за размещение НТО рассчитывалась с нарушениями

Прокуратура города в ходе проверки законности региональных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы размещения нестационарных торговых объектов, установила, что ряд положений постановления правительства Севастополя о размещении нестационарных торговых объектов на территории города не соответствовали требованиям федерального законодательства и нарушали права предпринимателей.

«Утвержденная постановлением методика определения начальной цены договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в собственности города Севастополя, является экономически необоснованной. Она разработана без учета актуальных данных о кадастровой стоимости земельных участков, предусматривает произвольно установленные значения коэффициентов. Вопреки требованиям федерального законодательства постановление допускало изменение формулы расчета платы чаще одного раза в три года и неправомерно регулировало вопросы размещения летних кафе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Севастопольский городской суд было направлено административное исковое заявление о признании соответствующих норм постановления недействующими. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка обжаловал решение суда первой инстанции, однако апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Судебное решение вступило в законную силу с 24 января 2024 года. Оно не повлияет на ранее заключенные договоры, но потребует разработать и принять новую методику расчета для заключения новых.