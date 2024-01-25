Заторы на реках ликвидированы, берега укреплены

Аварийные бригады нарастили дамбы на пруде «Торопова дача», расчистили заторы на реках Бельбек, Кача и Черная. На сегодняшний день разрушений гидротехнических сооружений не зафиксировано, сообщили в Севприроднадзоре.

«Сложившаяся синоптическая ситуация значительно увеличила водность рек, особенно рек северного предгорья Крыма, к которым относятся реки Черная и Бельбек. Сотрудники Севприроднадзора и ГБУ ГС «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» провели берегоукрепительные работы на гидротехнических сооружениях (ГТС). Это было необходимо, чтобы вода не выходила из берегов», — сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Аварийный бригады нарастили дамбу на плотине пруд «Торопова дача» — там выложили более 700 мешков с песком.

В паводок на реке Бельбек образовался затор на протяжении 70 метров, его устранили в ночь на 21 января. Рабочие собрали 700 кубометров мусора из поваленных деревьев и веток. Также было ликвидировано три затора на реке Кача, ведутся работы по расчистки русла около памятника Чернореченскому сражению. 24 января проводится расчистка вновь образовавшегося затора на реке Черной, в районе акведука у села Хмельницкое.

«На сейчас ситуация такая: разрушений гидротехнических сооружений не зафиксировано. Осенью на ГТС установили специальные датчики, которые позволяют специалистам отслеживать уровень воды и при необходимости оперативно принимать меры. В Тыловом, на Тороповой даче, в реке Бельбек (на берегозащитных дамбах), в пруду в районе села Кизилового, на Тракторном стане уровень воды упал. В Варнаутском водоеме уровень воды еще высок», — сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

В случае резкого повышения уровня воды аварийная бригада будет направлена в район села Гончарное для непрерывного мониторинга и при необходимости — наращивания высоты плотины мешками с песком.