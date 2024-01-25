Заселяться в гостиницу разрешат по электронному паспорту

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» для бизнеса в сфере туризма. В документе 15 пунктов, вносящих изменения в нормативное регулирование в сфере туризма.

Упрощается регистрация постояльцев в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение «Госуслуги». Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему заграничному паспорту вне зависимости от места их постоянного проживания, сообщила пресс-служба правительства.

Также вводится понятие «горнолыжный комплекс». В частности, будет установлен перечень объектов их инфраструктуры: горнолыжные трассы, канатные дороги, системы создания искусственного снега, гостиницы, пункты общественного питания и проката инвентаря и другие объекты, необходимые для функционирования горнолыжных комплексов.

В сентябре начнет действовать ответственность за нарушения законодательства для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Те из них, кто будет работать без соответствующей аттестации, заплатят штраф.

«Дорожная карта» разработана по предложениям предпринимательского сообщества и позволит снять барьеры для бизнеса. По каждому пункту готовятся нормативные акты, которые планируется разработать в текущем году.