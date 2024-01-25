В туристическом рейтинге Севастополь оказался в середняках

В национальном туристическом рейтинге у Севастополя 42 место, а у Республики Крым — пятое среди 85 российских регионов.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» журнала «Отдых в России» провел ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Лидером рейтинга в 2023 году стала Москва. По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года Москву посетили 18 млн туристов, в том числе 1,5 млн иностранцев.

На втором месте — Московская область, также динамично развивающая туризм. Традиционно в тройку лидеров вошел Краснодарский край. Спрос на черноморские курорты в 2023 году был высоким, хотя турпоток немного уменьшился по сравнению с прошлым годом.

Четвертое место у Санкт-Петербурга — лидера по количеству объектов культурного наследия, но отстающего по другим показателям от тройки лидеров.

Наибольшие трудности в приеме туристов испытал Крым. В средине лета второй теракт на мосту через Керченский пролив ухудшил и без того непростую логистику с полуостровом. Несмотря на это Крым принял 5,2 млн туристов, 90 процентов которых прибыли по Крымскому мосту (железной дорогой и автотранспортом), остальные — через новые территории.

Ростовская область оказалась на 19 строчке рейтинга, а Севастополь с формулировкой «крепкие профи» — на 42-й, между Удмуртской Республикой и Хабаровским краем.

Следует отметить, что в июле 2023 года федеральный центр выделил более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе. Эти средства пошли на единовременные выплаты работникам более чем 3,5 тысячи компаний, работающих в туриндустрии — гостиницы и пансионаты, туристические агентства, общественное питание, морские перевозки, кинотеатры и другие виды деятельности — и, которые обязаны были сохранить не менее 80 процентов сотрудников до 1 октября 2023 года.

По словам бывшего начальника управления туризма Севастополя, которая проработала в этой должности с мая 2021 по январь 2024 года, Ларисы Остапенко, несмотря на снижение некоторых показателей туристической отрасли, город не прекращал работы в этом направлении и активно развивал свои ресурсы. В 2023 году Севастополь посетило около 223 тысяч гостей, а годом ранее — 480 тысяч. Самыми востребованными туристическими проектами в городе Л.Остапенко назвала Большую севастопольскую тропу и терруар Севастополь.

Критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и туристического потенциала являлись: уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры; доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона; развитие санаторно-курортной отрасли; популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней и у иностранцев: численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения и многие другие.