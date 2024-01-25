В Крыму действует особый режим пересечения границы с Херсонской областью

Власти Крыма установили особый режим пересечения административной границы с Херсонской областью на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Соответствующий указ подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Перемещение воинских колонн будет происходить по специальным выделенным дорогам и согласовано с республиканским погрануправлением. Для остальных граждан пересечь административную границу можно будет, предъявив паспорт, военным — удостоверения, служебное задание, боевое распоряжение.

«Ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область. Местами пересечения административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью определить автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой», железнодорожные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой», — цитирует документ ТАСС.