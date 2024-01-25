Почтили память первооткрывателя Антарктиды

Его частью стала панихида по М.П.Лазареву и всем русским морякам —участникам великих географических открытий.

Участниками мероприятия стали офицеры Черноморского флота, научные сотрудники Севастопольского музея обороны, представители общественности, реконструкторы. Они возложили цветы к месту упокоения выдающегося мореплавателя и военачальника в нижнем храме Владимирского собора.

Старший научный сотрудник отдела истории Крымской войны 1853-1856 годов Музея обороны Севастополя Вячеслав Швец перед молебном напомнил, что открытие Антарктиды русскими мореплавателями считается общемировым событием. 16 (28) января экспедиция, состоящая из двух шлюпов «Мирный» и «Восток» впервые в истории приблизились к самому суровому южному материку, тогда еще не открытому.

Задачей экспедиции было удостовериться в самом существовании материка и нанести его на карту для контроля над морскими путями.

Стратегическая разведка

— Целью экспедиции было не только открыть новый континент, но и произвести стратегическую разведку, что подразумевает открытие различных путей с одного континента на другой. Дело в том, что весь 19 век (до 1867 года) в состав Российской империи входила Аляска, потому русские корабли – торговые и военные – для снабжения этих весьма отдаленных территорий совершали продолжительные плавания от Кронштадта до Аляски, — дополнил рассказ председатель совета Российского военно-исторического общества Дмитрий Серов.

По его словам, кроме собственно открытия Антарктиды и нанесения нового материка на географические карты, было важно произвести промеры глубин, обозначить на карты мели, течения, проливы, ветра... Кроме того, во время плавания были опробованы методики совершения столь длительных переходов, включая питание моряков.

Что касается стратегической разведки, то, как известно, в те времена участниками дальних походов становились художники. Например, Иван Айвазовский официально являлся главным художником Черноморского флота.

Так вот, в составе Антарктической экспедиции также были художники, которые делали зарисовки портов, проливов, побережий, они фактически фиксировали результаты экспедиций.

— До нас дошли уникальное свидетельство той эпохи — цветной раскрашенный альбом литографий экспедиций Белинсгаузена и Лазарева. Но самое главное, что новый континент фактически был обойден вокруг, обследованы все подходы к нему, — сообщил Д.Серов.

Он также рассказал о заходах экспедиции в другие порты, в частности, Океании.

— Известен факт, что правители некоторых островов Океании просили командование наших кораблей о принятии их в русское подданство, нс некоторых островах даже были устроены форпосты, что было связано с огромным тогдашним конфликтом Российской империи с Великобританией, считавшейся тогда царицей морей, — пояснил Д.Серов.

Еще одна интересная информация — о том, что М.Лазарев служил на английском флоте, где фактически узнал и постиг очень многие приемы моряков, которые успешно применил в отечественном флоте.

Памятник все никак не установят

Несмотря на огромные заслуги адмирала М.Лазарева перед Севастополем и Россией в целом, его личность, по мнению Д.Серова, не оценена в полной мере. Так, до сих пор в городе нет полноценного памятника адмиралу, а бюст на площади Лазарева, инициирован и установлен не городом, а торговым представительством Татарстана.

— Отсутствие в настоящее время на территории Севастополя достойного памятника М.Лазареву — наша большая боль. На самом деле, адмирал М.П.Лазарев — это фактически альфа многие событий в Севастополе, на Черноморском флоте и в мореплавании. Но его роль, как считают большинство историков, недооценена. Памятник Лазареву в 1928 году был уничтожен и отдан на переплавку вместе с памятником П.С.Нахимову. Памятник Нахимову вернули, а Лазареву — нет. Поэтому перед нами стоит задача, чтобы около Лазаревских казарм стоял памятник доброму гению Севастополя, с которого здесь все и начиналось, — констатировал Д.Серов.

По его мнению, процесс установки памятника сейчас тормозится из-за позиции руководства филиала МГУ в Севастополе.

— Лазаревские казармы переданы филиалу, и потому хозяин этих сооружений должен участвовать в процессе, благосклонно и с желанием оказывать содействие по его размещению перед центральным входом. Там, где он в свои время и стоял, — подытожил Д.Серов.