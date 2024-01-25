Нетрезвый мужчина напал на фельдшера, которая оказывала ему помощь

Во время ночного патрулирования улицы Горпищенко, росгвардейцы заметили пьяную парочку. Кавалер пытался взять на руки свою спутницу, но не выдерживал веса и падал вместе с дамой на тротуар. Правоохранители вызвали им скорую помощь, но дело приняло неприятный оборот.

«Когда фельдшер приступила к работе, 46-летний хулиган немного пришел в себя и принялся оскорблять и угрожать медработнику, пытался ее ударить. Росгвардейцам удалось предотвратить конфликт, после чего выяснилось, что ранее эта же бригада «скорой» уже оказывала помощь этим же людям и даже доставила их в Первую горбольницу Севастополя», — сообщили в пресс-службе Росгвардии Крыма и Севастополя.

Пьяную парочку доставили в полицию.