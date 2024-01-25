Мужчина очень хотел выпить, а платить не хотел

В Севастополе молодой мужчина дважды за сутки украл в магазине алкоголь. При этом оба раза ворованную водку он выпил сразу на месте.

Утром росгвардейцы выехали по сигналу «тревога» в продуктовый магазин на на пр.Октябрьской революции. Оказалось, что покупатель взял с витрины бутылку алкоголя и, спрятав под одеждой, пронес мимо кассы. Как только он вышел из магазина, то сразу опустошил бутылку до дна.

На момент приезда патрульных молодой человек находился в таком состоянии, что росгвардейцам пришлось вызвать бригаду «скорой» для его госпитализации в ближайшую больницу, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Но самое удивительное случилось вечером, когда сигнал «тревога» был получен из того же супермаркета.

«К немалому удивлению прибывшего экипажа Росгвардии виновником аналогичного инцидента снова стал все тот же изрядно нетрезвый недобросовестный покупатель. Злоумышленник, вновь спрятав бутылку алкоголя, вынес ее за пределы торгового помещения и снова без промедления опустошил до дна», — сообщили в пресс-службе.

На этот раз мужчину доставили не в больницу, а в отдел полиции.