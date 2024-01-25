Героический торпедный катер станет экспонатом на Константиновской батарее

Ночью 25 января на территорию музейно-выставочного комплекса РГО «Константиновская батарея» был доставлен для музеефикации торпедный катер «Г-5» VI серии. Он был поднят со дна Карантинной бухты в марте 2020 года силами Черноморского флота.

Больше года велась архивно-экспертная работа по идентификации находки. Из-за плохой сохранности, заключения давались крайне сложно. Редкий катер первых довоенных серий, скорее всего, был потоплен в 1942 году в ходе эвакуации из осажденного Севастополя, сообщает пресс-служба Севастопольского отделения РГО.

На данный момент известно, что это торпедный катер типа «Г-5» VI серии с бортовым номером 55. Он числился в составе 2 бригады торпедных катеров (БТК) в Очакове, а в августе 1941 года вместе с бригадой перешел во временное подчинение 1 БТК в Севастополе.

В этом году Русское географическое общество по инициативе Севастопольского регионального отделения приняло решение о перемещении катера в музейно-выставочный комплекс Константиновской батареи. 25 января с помощью подразделений Черноморского флота катер-ветеран осторожно погрузили на транспорт и перевезли в музей.

«Радует, что удалось спасти катер. Пока мы оставляем его на хранение на территории музейного комплекса. Далее будет назначена экспертиза, а по ее результатам — принято решение о дальнейших действиях. Предполагаю, что такой уникальный экспонат станет особенно интересной частью музейной экспозиции», — заявил председатель Севастопольского отделения РГО, руководитель МВК РГО «Константиновская батарея» Владимир Воробьев.

Согласно библиографическим данным в 1933 году на заводе им.А.Марти в Ленинграде для Черноморского флота были заложены 12 торпедных катеров этой серии. В этом же году для их размещения на базе торпедных катеров в Карантинной бухте возвели новый эллинг.

Торпедный катер с номером «55» был выведен в разряд плавсредств еще в 1940 году. В дальнейшем его судьба практически не прослеживается. Также неизвестна история ещё одного катера под номером «61» VI серии, переведенного в 1937 году с Балтики на Черное море.