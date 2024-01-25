Дельфинов будут охранять еще сильнее

Генпрокуратура России выступила с инициативой о включении черноморского дельфина афалины и других видов краснокнижных морских млекопитающих в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, за добычу и контрабанду которых установлена уголовная ответственность.

«В настоящее время во взаимодействии с заинтересованными ведомствами проводится работа по совершенствованию порядка охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных. Генпрокуратура России выступила с инициативой о включении черноморской афалины и других видов краснокнижных морских млекопитающих в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, ответственность за добычу и контрабанду которых установлена уголовным законом», — сообщили в Генпрокуратуре.

По поручению генпрокурора РФ вопросы добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе китообразных, находятся на постоянным контроле прокуроров.

Сообщается, что в 2023 году выявлен ряд нарушений при использовании морских млекопитающих в коммерческих целях в дельфинариях и океанариумах в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. В Республике Крым, Татарстане, Чеченской Республике, Краснодарском, Приморском краях, Калининградской, Нижегородской областях, Москве и Севастополе пресечены факты безлицензионного содержания китообразных и ластоногих морских животных, необеспечения должного контроля за состоянием здоровья, качеством воды, питания и среды их обитания.