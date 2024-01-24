Задолжали за воду 450 миллионов рублей
Задолженность населения Севастополя перед ГУП «Водоканал» на 1.01.2024 года составляет 313 миллионов рублей — это на 2% больше, чем в прошлом году. Долги за воду есть примерно у 15% абонентов физлиц.
У некоторых абонентов неуплата в 400 тысяч рублей и выше.
Юридические лица должны водоканалу за услуги порядка 149 млн рублей. Основные неплательщики — управляющие компании.
С должниками пытаются бороться, применяя меры воздействия, предусмотренные законодательством РФ. Проводится претензионно-исковая работа, а в особенно сложных случаях «осуществляется ограничение услуг водоснабжения и водоотведения в порядке, установленном нормативными актами», сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал» на запрос «Севастопольской газеты».