В Симферополе будут проводить экскурсии по бывшему концлагерю

Музей узников бывшего концлагеря стал частью Мемориального комплекса, открытого в мае 2023 года в Симферополе.

Музей расположили на территории бывшего немецкого концентрационного лагеря «Картофельный городок», и с 26 января там начнут проводить экскурсии.

В годы Великой Отечественной войны фашистскими оккупантами на этом месте был организован самый масштабный концентрационный лагерь в Крыму, через него прошло, по разным данным, от 120 до 144 тысяч военнопленных и мирных граждан, погибли шесть тысяч человек.

В экспозиции музея — порядка 150 экспонатов, в том числе вещи, переданные родственниками военнопленных.

Экскурсии будут проходить дважды в неделю, бесплатно. Экскурсоводами станут студенты Крымского инженерно-педагогического института имени Февзи Якубова, под руководством доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры истории Владимира Полякова.

Адрес музея: Симферополь, ул.Жигалиной, 17,