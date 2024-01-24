В СевГУ определились с количеством бюджетных мест на 2024 год

В Севастопольском государственном университете утвердили количество бюджетных мест для поступающих в 2024 году.

Как сообщается на сайте вуза, общее количество таковых в 2024 году составляет 2411, из них бакалавриат – 1460, магистратура – 538, специалитет – 394, аспирантура – 19.

Больше всего бюджетных мест выделено на направления, связанные с компьютерами. Так, на «Информатику и вычислительную технику» выделено 200 бюджетных мест, на направление «Электроника, радиотехника и системы связи» – 100.

Для тех, кто мечтает стать педагогом («Педагогическое образование»), выделено 170 мест, а для будущих экономистов — 150, на специальность «Филология» и «Лингвистика» примут 138 бюджетников.

Из новых специальностей 22 бюджетных места откроют на направлении «Медицинская биофизика», еще 19 мест – «Медицинская кибернетика».

В университете напомнили завтрашним абитуриентам о необходимости внимательно ознакомиться со списком экзаменационных предметов на те или иные направления и определиться, какие именно ЕГЭ им необходимо сдать, принимая во внимание выбранные направления учебы. Их также предупредили о необходимости выбирать на ЕГЭ профильную, а не базовую математику и о том, что возможности досдать недостающие ЕГЭ в университете нет.