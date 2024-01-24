В Севастополе подсчитали избирателей

Их оказалось 335 295 человек — на 2 766 человек больше, чем в прошлом году. На 1 января 2023 года их численность составляла 332 529 человек.

Лидером и по приросту, и по числу избирателей является Гагаринский район, их там 115 603 человек. Но это и самый населенный район Севастополя. Меньше всего избирателей насчитали в Балаклавском районе — 46 399 человек. В Нахимовском — 88 477 горожан, обладающих активным избирательным правом, в Ленинском — 84 816.

За 10 лет население Севастополя выросло почти в полтора раза. Так в 2014 году в городе проживало немногим меньше 390 тысяч человек, а уже к 1 января 2023 года, по данным Крымстата, число жителей составляло 558,3 тысячи.