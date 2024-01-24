В Крыму создадут карбоновый полигон «Карадаг»

Карбоновые полигоны позволяют проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым при участии участии представителей Института биологии южных морей им.Ковалевского прошло совещание по вопросу создания карбонового полигона на территории Карадагской научной станции.

«В настоящее время подготовлено обоснование необходимости создания и разработки программы карбонового полигона «Карадаг». Предложения о создании объекта направлены в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, положительное экспертное заключение рецензента от ведомства получено», — сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.

Результаты рассмотрения предложений экспертным советом ожидаются в ближайшее время.

Карбоновый полигон — это участок земной поверхности, соответствующий рельефу, растительному и почвенному покрову данной территории. Создание таких полигонов имеет важное значение для развития научного потенциала и контроля баланса климатических активных газов. Это инициатива, направленная на экологическую устойчивость и содействие борьбе с изменением климата.

На полигоне планируется внедрение механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Это позволит создать систему оперативного мониторинга выбросов парниковых газов и разработать технологию контроля баланса климатических активных газов природных экосистем.

На сегодняшний день в России действует 18 карбоновых полигонов. Их общая площадь составляет около 40 тысяч гектаров. Планируется, что к 2030 году в стране создадут более тысячи таких полигонов.