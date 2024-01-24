В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и снега

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 25-27 января 2024 года. В связи с прохождением фронтальных разделов днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах — очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица», — говорится в сообщении.

В прогнозе Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» указано, что «в четверг и пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят облачную погоду. Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью 0...-5°, днем +2...+7°; в пятницу ночью и днем 0...+5°, в горах -1...-6°».