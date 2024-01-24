Новый автобусный маршрут из Ялты в Мариуполь продлили до Донецка

Новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта – Мариуполь, запущенный из Крыма, продлили до Донецка, а также изменили время отправления с учетом комендантского часа, сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

«Министерство транспорта Республики Крым сообщает о продлении пути следования автобусного маршрута Ялта – Мариуполь до города Донецк. Кроме того, в связи с необходимостью соблюдения комендантского часа в новых регионах РФ изменяется время отправления рейса Ялта-Мариуполь-Донецк», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее министерство транспорта Крыма сообщало, что автобус будет отправляться из Ялты в 11.00, но с учетом комендантского часа его перенесли на 7.30 с 27 января, за исключением 28 и 31 января. Из Алушты отправление перенеслось на 8.25, из Симферополя — на 9.55, из Джанкоя — 11.50.

По данным Министерства транспорта Республики Крым, в настоящее время регулярно между Крымом и новыми регионами курсируют автобусы по маршрутам Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория – Симферополь – Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.м