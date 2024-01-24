Мины в Черном море ищут с помощью подводных беспилотников

Экипаж корабля ЧФ выполнил разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря с помощью БПЛА.

«В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин», — сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Во время поиска экипаж использовал новейшие высокоэффективные гидроакустические станции и телеуправляемый беспилотный подводный аппарат. Неизвестный подводный объект сначала обнаружил личный состав боевого поста корабельной гидроакустической станции, затем на воду спустили беспилотник. Его оператор квалифицировал подозрительную находку как якорную мину. Тросорезом ее освободили от якоря и подняли на поверхность.

Также, в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание как ручным способом, так и применив противодиверсионный гранатомет ДП-64, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.