Херсонес вошел в топ-двадцать музеев России

Херсонес Таврический вошел в двадцатку музеев России за 2023 год по данным компании «Медиалогия», сообщила пресс-службе музея.

Херсонес стал единственным музеем Крыма и Севастополя, представленным в этом медиарейтинге. Лидерами списка самых-самых стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.

Основанием к тому стала популяризация истории Херсонеса в Севастополе и за его пределами методом создания новостных сюжетов, статей, страниц в социальных сетях, информационных и обучающих фильмов и сериалов.

Справка

Компания «Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Она автоматически исследует около 250 тысяч платформ, включающих более 2,5 млрд аккаунтов, и оценивает уровень представленности организаций в медиапространстве.