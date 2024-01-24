Пишет книгу об истории своей семьи

К идее описать историю своей семьи Людмила Мазур пришла неожиданно. Хватило небольшой зацепки, чтобы уникальные сведения начали складываться в книгу. Как идет работа над семейными хрониками, она рассказала «Севастопольской газете».

Л.Мазур возглавляет в Севастополе общественную организацию «Ассоциация профессионалов социально-культурного развития». Всё началось с присланной из Москвы схемы дома, принадлежавшего ее прадеду. Это оказалось настолько интересным, что сразу вспомнилось о хранящихся в семейном архиве фотографиях и документах, которые, как поняла сама Л.Мазур, стоили изучения и осмысления. И еще рассказа о времени, событиях и судьбах тех давних лет, когда в Севастополе жил ее прадед. Важно, что эти документы передавались из поколения в поколение.

Михаил Павлович Мазур был знаменитым севастопольским фотографом конца 19-го – начала 20 века.

Как следует из документов, Великий князь Александр Михайлович Романов, который курировал Черноморский флот, оценил фотографический талант М.Мазура и удостоил его монопольного права фотографировать военных моряков и корабли Черноморского флота.

Фотографии, сделанные М.Мазуром, хранятся в Музее обороны Севастополя и в музее Михайловской батареи. Во многих севастопольских семьях по сей день берегут фотографии предков с виньеткой «Придворный фотограф Мазур М.П.».

Большая Морская, 25

Однако вернемся к той самой схеме дома, с которой началась работа над книгой. Схема составлена по памяти младшим сыном Глебом (детей всего было девять). Он родился в 1908 году уже в этом доме, построенном в 1904-м по адресу: ул.Большая Морская, 25.

Это был собственный дом, которого, как выяснила Л.Мазур, теперь уже нет, а то самое место (примерно между домами №5 и №7, напротив ул.Патриса Лумумбы, что ведет от Комсомольского парка) не застроено.

После Гражданской войны национализация коснулась и имущества М.Мазура. В конце 1921 года советская власть предъявила ему требование освободить помещения мастерской в случае неуплаты 1 млн 300 тысяч рублей. Это были немыслимые деньги, потому фотостудию и киоск по продаже фотопродукции передали в собственность города, а самого М.Мазура назначили директором его же фотоателье. Семье оставили две из пяти жилых комнат. На тот момент остались четверо детей (единственная дочь умерла в младенчестве, один из сыновей стал жертвой несчастного случая, еще трое погибли в Гражданскую войну). Мать, отец и четверо детей вселились в две комнаты теперь ставшей коммунальной квартиры.

Сохранилось и некоторое описание дома — он был двухэтажным, на первом этаже размещались помещения для работы: киоск, вестибюль, лаборатория и павильон, оснащенный бутафорскими декорациями для фотосъемок.

На втором этаже — кухня, ванная комната и большой балкон с колоннами. Говорят, они не разрушились даже после попадания в дом бомбы в 1942 году.

У дома было два фасада, один из которых выходил на Большую Морскую, другой — во внутренний дворик. Вход в фотомастерскую украшали витрины в виде огромных раковин с образцами фотографий.

После войны дом восстановлен не был, но на доме №7 по Большой Морской и по сей день имеется табличка с надписью: «На этом месте стоял дом, в котором в 1941-1942 гг. помещался Городской комитет обороны». Л.Мазур на самом деле помнит рассказы деда, что во время войны в подвале их дома располагался, как он говорил, «Штаб обороны Севастополя».

Кое-что о Константиновском реальном училище

Одна из интересных тем книги касается системы образования в Севастополе в начале 20 века. Почти все сыновья М.Мазура, кроме старшего, учились в Константиновском реальном училище. От своего дома они шли на уроки по Большой Морской, примерно у Покровского собора поднимались по лестнице вверх до нынешней улицы Володарского, затем до пересечения с Суворова. Далее — до Советской, 57, было, что называется, рукой подать.

Кстати, известно, что М.Мазур фотографировал и реалистов для пропусков и ученических билетов. Один из таких билетов Л.Мазур выкладывает в своем описании училища.

Многое о Константиновском училище уже известно, но в представленном ею описании находим много любопытного.

Учениками были исключительно мальчики, в основном, из дворянских семей, а также сыновья чиновников и духовенства. Обучение стоило 40 рублей в год, а выпускники имели право поступать в учебные заведения технического и естественного профиля. Для продолжения учебы по медицинскому направлению необходимо было сдать еще и латынь.

Училище было создано в 1875 году и названо в честь Великого князя Константина. С 1879 года обучение стало семиклассным, по двум направлениям: общему и механико-техническому. Специальные предметы вводились с пятого класса. В здании были оборудованы кабинеты физики, химии, естествознания и библиотека.

В училище также принимали не православных, в том числе караимов, католиков, грекокатоликов, реформистов, иудеев, евангелистов.

Среди предметов, помимо Закона Божьего, русского и французского языков, различных разделов математики, включая тригонометрию и дифференциальные исчисления, изучали космографию — описание Вселенной, включающее сведения по астрономии и физической географии.

Еще не будучи написанной, книга Л.Мазур представляет собой явный интерес для севастопольцев. Вероятно, после выхода из печати издание не останется без внимания читателей, а кого-то, возможно, побудит к проведению аналогичных исследований семейных архивов.