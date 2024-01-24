Бухты будет чистить «Морской скорпион»

Полутораметровый уборщик морского мусора весит около 60 кг и действительно похож на скорпиона с загнутым вверх хвостом.

«Он занимается уборкой на воде, убирает мусор, который находится на воде, — это пластик и древесина», — рассказала капитан команды разработчиков, студентка Политехнического института СевГУ Алена Зубцова.

«Морской скорпион» имеет два аккумулятора, два винта и управляется с пульта. Робот-уборщик может отходить от оператора на расстояние до 500 метров, вращаться на 360 градусов. Механизм для сбора мусора находится внутри аппарата и представляет собой ячеистую сеть.

«С помощью пульта управления мы открываем шторку, и мусор попадает в сеть. Саму сетку можно достать, не вынимая аппарат из воды, очистить и поставить обратно», — объяснила А.Зубцова.

Корпус аппарата студентам помогли собрать на судоремонтном предприятии-партнере. Команда политеховцев доработала устройство, оснастив его хвостом со специальным креплением, которое позволяет поднимать и опускать его.

Хвост — своеобразный радиомаяк, который принимает сигналы с операторского пульта, на него крепятся маячки, позволяющие другим плавсредствам идентифицировать его, как морской объект.

Робот достаточно мобильный, его можно поместить в багажник машины, и два человека вполне могут спустить его на воду, рассказали в пресс-службе СевГУ.

В будущем студенты планируют модернизировать устройство, оснастить рабочим зрением, сделать защиту на винты, захватывающие устройства и укомплектовать внешней сетью, которая может расширяться по мере сбора отходов. Также на устройство будет оформлен патент.