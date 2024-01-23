Введен режим ЧС в четырех севастопольских селах

Указом губернатора Михаила Развожаева на отдельных территориях Севастополя с 19 января 2024 года и до особого распоряжения введен режим ЧС межмуниципального характера.

В результате подтопленными оказались 83 приусадебных участка, 78 частных жилых домов в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального образования: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города. 19 человек были эвакуированы.

Зоной чрезвычайной ситуации межмуниципального характера определены села Черноречье, Гончарное, территория в границах ТСН «Сахарная Головка», территория в границах ЖСК «Паровоз № ЕЛ-2500».

По поручению губернатора города М.Развожаева создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды.

По сообщению директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, по состоянию на 22 января подтопленными оставались 19 домовладений на территории садового товарищества «Сахарная Головка» и села Штурмовое. В целом же он оценил ситуацию, как стабилизировавшуюся.

22 января М.Развожаев сообщил, что из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков в реки, впадающие в Чернореченское водохранилище, произошло резкое повышение мутности воды, что стало причиной невозможности осуществлять водоподачу в штатном режиме.

Грязная вода стала причиной принятия решения о временной остановке всех городских гидроузлов.