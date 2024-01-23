Всю улицу Восточную заасфальтируют

Часть улицы привели в порядок два года назад, в 2024 году ремонт улицы будет завершен. Ее заасфальтируют, по нечетной стороне проложат тротуар и создадут новую линию освещения.

Депутат Владимир Немцев, избранный по мажоритарному округу №4, в который входят Гагаринский и частично Ленинский районы, провел рабочий выезд в район ЖК «Тульский квартал». На месте, где ранее был небольшой грунтовый проезд ведутся работы по созданию полноценной благоустроенной улицы, сообщает пресс-служба заксобрания.

Совместно с жителями, директором департамента транспорта, представителями управляющей компании и ГКУ «Горсвет» депутат обсудил, какие работы будут осуществляться на данном участке.

— Сюда мы выезжали еще в 2022 году, тогда был отремонтирован первый участок улицы Восточная. В то время договорились с департаментом транспорта о создании дорожного полотна до конца, в рамках программы благоустройства улиц Севастополя, но по объективным причинам в 2023 году не получилось профинансировать эти работы. Сейчас возможность изыскали, и подрядчик начал строительство хорошего дорожного полотна. На второй части улицы Восточной со стороны улицы Руднева будет сделано асфальтовое покрытие, по нечетной стороне проложат пешеходную зону и создадут новую линию освещения. Специально для этого мы пригласили на встречу представителей ГБУ «Горсвет», — рассказал жителям «Тульского квартала» В.Немцев.

Он пообещал, что все пожелания жителей постараются максимально учесть: будут заасфальтированы все заезды к частным домам, практически по всей улице удастся сделать полноценный тротуар, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Подрядчик обещает закончить работы до марта. Общая длина дорожного полотна составляет более 225 метров.

Улицу Восточную местные жители называют основной транспортной артерией. Здесь проживает около пяти тысяч человек, по ней родители ходят на работу, дети — в детский сад и школу.