В Севастополь назначают нового прокурора

Нынешний прокурор города — Максим Жук — будет прокурором Тверской области.

Комитеты Совета Федерации поддержали представленных Президентом России кандидатов в прокуроры Севастополя и Тверской области, сообщает пресс-служба Совфеда.

В соответствии с Конституцией России Президент назначит их на должности после консультаций с Советом Федерации. Согласно регламенту консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации для информирования главы государства.

Андрей Шевцов — государственный советник юстиции третьего класса в настоящее время является амурским бассейновым природоохранным прокурором. Служит в органах прокуратуры с 1997 года на различных должностях. Почетный работник прокуратуры России.

М.Жук в должности прокурора Севастополя проработал два года.