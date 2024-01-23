В Севастополь назначают нового прокурора
Кандидатура Амурского бассейнового природоохранного прокурора Андрея Шевцова предложена на должность прокурора Севастополя.
Нынешний прокурор города — Максим Жук — будет прокурором Тверской области.
Комитеты Совета Федерации поддержали представленных Президентом России кандидатов в прокуроры Севастополя и Тверской области, сообщает пресс-служба Совфеда.
В соответствии с Конституцией России Президент назначит их на должности после консультаций с Советом Федерации. Согласно регламенту консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации для информирования главы государства.
Андрей Шевцов — государственный советник юстиции третьего класса в настоящее время является амурским бассейновым природоохранным прокурором. Служит в органах прокуратуры с 1997 года на различных должностях. Почетный работник прокуратуры России.
М.Жук в должности прокурора Севастополя проработал два года.