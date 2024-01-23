Опять обвалился склон на Героев Севастополя

Улица, на которой 5, 19 и 20 января происходил обвал грунта, снова недоступна для проезда.

«По состоянию на 23.01.2024 наблюдается повторное обрушение грунта над подпорной стеной по ул.Героев Севастополя. В целях оперативного реагирования группа сотрудников Севавтодора находится на месте происшествия. Ввиду того, что в месте обрушения ограничено движение, просим водителей быть внимательными, уточнять маршруты движения и соблюдать правила дорожного движения и указания временных знаков», — сообщили в департаменте транспорта вечером во вторник, 23 января.

Было объявлено, что для аварийных работ в 21.00 движение перекроют, контактную сеть отключат. Троллейбусное сообщение между центром города и Корабельной стороной будет приостановлено.