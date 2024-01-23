Недешевое обслуживание газовых приборов стало еще дороже

С 1 января 2024 года плата за обслуживание ваших плит, колонок, котлов и счетчиков газа значительно выросла. Кроме этого, новые нормативные документы обязывают собственника газового оборудования перезаключить договор со специализированной организацией на предоставление указанных услуг.

В «Севастопольскую газету» обратились читатели с просьбой объяснить, на каком основании и так недешевое техническое обслуживание газовых приборов в нашем городе с января стало дороже как минимум на четверть. А ведь проходить эту процедуру необходимо каждый год.

Редакция обратилась в ПАО «Севастопольгаз» за разъяснениями. В пресс-службе предприятия подтвердили, что повысили стоимость услуги на основании приказа Минстроя №387/пр от 29 мая 2023 года, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Документом утверждены методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техобслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме.

Техническое обслуживание бытового газового счетчика в 2024 году стоит 361 руб. (в 2023 году цена за услугу составляла 276 руб. — +85 руб.); проточного водонагревателя (колонки) — 1564 руб. (+178 руб.); варочной панели и газовой (двухкомфорочной) плиты — 890 руб. (+207 руб.); четырехкомфорочной плиты — 1179 руб. (+275 руб.), внутриквартирной газовой разводки — 252 руб. (+29 руб.). С 1 января 2025 года цены вновь поднимут.

Кроме этого в соответствии с поправками в федеральный закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс РФ, с 1 января 2024 года техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, а также в индивидуальных жилых домах смогут осуществлять только газораспределительные организации. Данные изменения в законодательстве направлены на повышение безопасности использования газа. Также вводится требование о едином обслуживании внутридомового и внутриквартирного оборудования. Таким образом, обслуживать бытовые газовые приборы и общедомовое газовое оборудование могут только организации, поставляющие газ в дом. На территории Севастополя это ПАО «Севастопольгаз» и ГУП «Севастопольгаз».

Изменение нормативной базы влечет за собой обязательства по заключению договоров на предоставление указанных услуг. Договоры на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, заключенные до 1 сентября 2023 года, нужно перезаключить по новой типовой форме.

Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в МКД, заключенные с другими организациями, действовали только до 1 января 2024 года.