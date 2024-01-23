Издали «Исповедь непобежденных»

Книга объемом 700 страниц стала результатом труда авторского коллектива, в состав которого вошли московские и севастопольские историки и музейщики. Они и стали участниками Круглого стола, посвященного выходу в свет книги, который состоялся в Севастополе 20 января.

«В основе сборника – 52 впервые вводимых в научный оборот интервью с участниками обороны Севастополя, преимущественно – моряками Черноморского флота. Они были застенографированы в 1942-1946 годах сотрудниками Комиссии по изучении Великой Отечественной войны АН СССР и сохранились в Научном архиве Института российской истории РАН. Беседы велись по горячим следам, когда картина боев была свежа в памяти и эмоции еще не остыли. Поэтому в рассказах запечатлена особая, по-солдатски беспристрастная правда о войне», – читаем в предисловии книги.

Запись этих интервью в свое время был инициирован известнейшим советским историком академиком Исааком Минцем.

Новое издание содержит пять разделов: «Командиры и политработники Черноморского флота и Севастопольского оборонительного района», «Моряки кораблей Черноморского флота», «Морские артиллеристы в обороне Севастополя 1941-1042 гг.», «Морские пехотинцы Черноморского флота в боях за Севастополь», «Морские летчики в боях за Севастополь».

Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор сборника – «Исповедь непобежденных» старший научный сотрудник ИРИ (Институт Российской истории) РАН, кандидат исторических наук Мирослав Морозов рассказал о работе над книгой.

Это был отдельный мир

В своем рассказе он подчеркнул, что бои за Севастополь шли на отдаленном от Большой земли плацдарме, продолжались длительное время, за которое в Севастополе не побывал ни один представитель Генштаба или ставки Верховного Главнокомандования, и даже Главком флота.

– Это был отдельный мир, что определило уникальную военную специфику проходивших здесь боев, в которых очень многое здесь зависело не от генерала, но от комдива, комбата или даже командира роты. История сохранила для нас имена большого количества командиров разного уровня, они все были прославленными людьми, были награждены, многие посмертно, – представил новое издание М.Морозов.

Информацию собирали и расшифровывали

По его словам, многие материалы, особенно, связанные с третьим штурмом города, не сохранились, отсюда и интерес к материалам и документам, которые хранятся в центральном архиве Министерства обороны, например, материалы военно-практических конференций, которые проводились в Севастополе в 60-х годах. Другое дело, что в официальных докладах такая информация выглядит изрядно приглаженной и причесанной.

Другими источниками информации стали сохранившиеся немецкие документы, среди которых, например, был обнаружен протокол допроса гвардии майора Георгия Александера.

Известную сложность представляла подготовка самого текста стенограмм, которые содержали прямую речь, без всякой обработки. Притом, что интервьюировали людей с разным уровнем образования и манерой разговора.

Непосредственные участники событий излагали события, часто никак их не поясняя – эмоционально, междометиями, а иногда, и крепким словцом. Стенографисты записывали их речь, подчас совершенно не понимая смысла.

Оттого расшифрованные и перепечатанные стенограммы представляли собой некий малопонятный набор слов, который составителям сборника приходилось разгадывать, словно шарады.

В работе также были использованы документы с сайта открытого американского архива NARA, в котором содержатся многие трофейные документы. Для установления же судеб рядовых бойцов нередко приходилось обращаться к объединенной базе данных «Память народа», ставшую доступной сравнительно недавно.

От матроса до командующего

– В этом издании содержится более пятидесяти рассказов о боях за Севастополь в изложении простых матросов и крупных военачальников. Все они позволяют оценить то время и мысленно вернуться к тем событиям, – прокомментировала книгу участница круглого стола, научный сотрудник Севастопольского музея обороны Ирина Агишева.

– Сам академик Минц, который в бытность моей учебы в МГПУ имени Ленина заведовал кафедрой истории СССР, неустанно повторял, что воспоминания – это субъективный исторический источник. Однако в них можно найти то, что может охарактеризовать людей, как национальное достояние Отечества, – сказала И.Агишева.

По ее словам, некоторые материалы проливают свет на отдельные эпизоды Второй обороны города.

– Там есть данные, которые уточняют место захоронения Ивана Голубца, которое, оказывается, находится не на берегу бухты, где сейчас стоит памятник. В интервью краснофлотца Рокотова указывается другое место, где был захоронен И.Голубец и еще несколько краснофлотцев с соседнего катера, – продолжила историк.

И.Агишева также поделилась музейной информацией, которая дополняет сведения, содержащиеся в книге.

Например, в музее хранится живописный портрет котельного машиниста лидера «Харьков» Ивана Каирова, а книга содержит его интервью.

В книге есть эпизод, о котором пишет Герой Советского Союза командир батальона 7-й бригады морской пехоты Аркадий Гегешидзе. Этот краснофлотец после гибели командира повел роту в атаку и был ранен в грудь. Пуля пробила его партийный билет. Так вот, имя этого человека хорошо известно музейщикам, это Иван Личкатый, а его партбилет сейчас экспонируется в Музее КЧФ.

Устная история

Как рассказал доцент Севастопольского госуниверситета, заместитель директора Института общественных наук и международных отношений Вадим Хапаев, ему было известно о проекте создания книги с 2020 года.

– На мой взгляд, книга представляет собой комплекс источников, на основе которых могут в дальнейшем проводиться научные исследования. Они очень помогут в написании квалификационных работ нашими студентами-историками. На мой взгляд, особой ценностью обладают так называемые материалы устной истории, которые несут в себе информацию бытовую, житейскую, не содержащуюся в документах. Без мемуаров и воспоминаний невозможно оживить не одно событие, тем более такое героическое и трагическое, как оборона Севастополя. Это важный вклад в изучение истории Великой Отечественной войны в Севастополе, – высказал свое мнение В.Хапаев.