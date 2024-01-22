Волонтеры модернизировали «сухой армейский душ»

— Мы подсмотрели идею у крымских волонтеров — Наталья и Екатерина стали делать «сухие души» и решили тоже заняться их изготовлением. Но когда начали собирать наборы, то решили их модернизировать. Обязательное условие для использования сухого душа — наличие хоть бы пары столовых ложек воды. Но случается и такое, что на передовой ее нет совсем, поэтому в комплекты мы добавляем еще и воду. Разливаем ее в специальные пакеты и запаиваем, — поделилась секретом руководитель волонтерского движения «Огни Севастополя» Екатерина Мартынюк.

Летом волонтеры со всей России начали делать «сухие армейские души» и отправлять их на передовую. Говорят, что участники СВО не сразу оценили преимущества подобного средства гигиены, но когда «распробовали», стали заказывать сотнями. Сейчас есть даже мастер-классы, как изготовить сухой душ. Сделать это несложно: нужна ткань для губки, средство для ухода за лежачими больными, одноразовые полотенца и зип-пакеты, куда это все нужно сложить. Кроме того, обязательно прилагается еще и инструкция, у всех волонтеров она практически одинаковая: «Откройте упаковку и достаньте губку; смочите губку 50 мл воды и сожмите несколько раз до образования пены (не опускайте губку в воду полностью); намыльте тело или часть тела. Вытрите пену одноразовым полотенцем».

— Сначала мы использовали ткань «дорнит», которую все рекомендуют. Это полотно используют в строительстве и ландшафтном дизайне для дренажа, но нам она не очень понравилась и мы заменили ее на губочное полотно. Заказали в Москве. Полотно мы нарезаем кусками семь на 10 сантиметров, пропитываем составом для обработки лежачих больных. Еще мы заменили косметическое полотенце на вафельное: оно лучше впитывает. Размеры — 40 на 20 сантиметров. Добавляем воду, кладем вместе с инструкцией в пакеты — сухой окопный душ готов, — рассказала Е.Мартынюк.

Поначалу движение «Огни Севастополя», созданное в 2022 году, занималось, в основном, окопными свечами, но в мае прошлого года, добавили в свою деятельность еще одно направление, а чуть позже стали плести маскировочные сети. До октября каждую неделю на передовую отправлялось более 500 гигиенических наборов. При этом в каждый комплект добавлялось еще что-нибудь нужное и приятное: письмо, зубную пасту, мыло, влажные салфетки. Обязанности волонтеры распределили между собой: например, супруги Екатерина и Игорь отвечали за воду, Анастасия нарезала вафельные полотенца, а Валерий и Настя — подготавливали губки и пропитывали их составом. Прежде чем отправить гигиенические наборы на фронт, волонтеры их протестировали. В эксперименте принимал участие мужчина-доброволец.

— Модернизированный набор проверили на подопытном. Одного комплекта хватило полностью. Кроме того, мы получили хорошие отзывы от военнослужащих — они сказали, что кожа у них даже стала лучше, — сообщили волонтеры.

Зимой севастопольцы акцентировали свое внимание на изготовление окопных свечей и плетении маскировочных сетей, но весной снова планируют вернуться к изготовлению гигиенических наборов.