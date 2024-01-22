Водоснабжение в обычном режиме обещают наладить с 25 января

Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил губернатора Михаил Развожаев в понедельник, 22 января.

Он сообщил, что в результате анализа сложившейся ситуации приняты следующие решения: 23 января воду дадут с 9.00 до 11.00, это будет разовая подача, чтобы жители запаслись для санитарных нужд. Обещано, что полноценное водоснабжение получат большее количество адресов, чем за прошедшие три дня, но все равно не все. Далее воду будут развозить по городу цистернами. Следующее включение намечено на 20.00 среды, 24 января.

— Постараемся набрать все необходимые 120 тысяч кубометров и восстановить работу с четверга, 25 января, в штатном режиме. С этого момента воду отключать не будут. Сегодня всё стало понятным, расписано буквально по минутам, как все сделать, чтобы мы загрузили систему и подали воду, — сказал М.Развожаев.

Он назвал ситуацию, которая сложилась в городе с водой с пятницы 19 января, подходящей под критерии чрезвычайной. Обильные осадки, с последующим поступлением селевых потоков стали причиной выведения из строя двух главных водозаборов, которые обеспечивают город водой, — сообщил глава города.

На наладку водоснабжения понадобились все выходные. Удавалось накопить до 30 тысяч кубометров воды, при общей потребности южной стороны города в 120 тысячах кубометров. Северная сторона запитана подземным водозабором, а еще часть воды поступает из Вилино.

— В южной части ключевые водозаборы в настоящее время восстановлены, мутность воды снижается, но не такими темпами, как хотелось бы. Потребуется гораздо большее времени на фильтрацию воды. Из за повышенной мутности пропускная способность фильтров уменьшилась в два раза, — продолжил М.Развожаев.

Он также пояснил, что в минувшие три дня принимались решения подавать воду периодами на все гидроузлы города, однако подавать воду на каждую улицу технической возможности у города нет.

— Подавая воду сразу на весь город, мы понимали, что у нас целыми улицами и домами люди оставались без воды. Некоторые за субботу, воскресенье и понедельник не получили ни литра, — признался глава города. Он объяснил это сложностью существующей системы водозаборов и разными типами водоводов.

Четвертый день нет воды

В ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 мм осадков — треть месячной нормы. В зоне подтопления оказались Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский районы и Инкерман. Всего было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. В городе создали оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.

Было объявлено, что гидроузел №3 не справляется с очисткой паводковых вод, поэтому водоснабжение Севастополя отключили. Воду горожанам доставляют 20 водовозок, к которым выстраиваются очереди.

Городские власти обещали вот-вот наладить систему и прилагали для этого «героические усилия», но на четвертый день выяснилось, что нужно еще минимум два дня.