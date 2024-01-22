В криминальном рейтинге Севастополь на хорошем 19-м месте

Самый низкий уровень совершенных (зарегистрированных) преступлений — в Чечне, а самый высокий — в Республике Коми. Севастополь с Крымом оказались в первой двадцатке криминально благополучных регионов страны.

В России, по данным МВД, в 2023 году было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона преступлений, что на один процент меньше, чем за предыдущий год. Количество преступлений снизилось в 45 регионах, а в 40 — зафиксирован рост, причем довольно значительный.

Для оценки криминальной ситуации эксперты РИА Новости составили рейтинг 85 российских регионов по преступности на основе данных МВД. Новые регионы России в исследовании не участвовали.

Самыми благополучными регионами являются Чечня, Ингушетия и Дагестан, где в 2023 году был зарегистрирован самый низкий уровень преступности. Самый высокий — оказался в Коми, Карелии и Республике Алтай — более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (213,2, 210,1 и 209,2 соответственно).

Севастополь в рейтинге занял 19 место из 85 с 113,7 количеством преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей, это на 1,2% больше чем в 2022 году. А вот количество тяжких и особо тяжких преступлений 10 тысяч жителей составило 32,2, что больше на 13,3 % чем годом ранее.

Ситуация с преступностью в Республике Крым немного лучше. Соседний регион разместился на 16-й строчке с 110,0 преступлениями на 10 тысяч жителей, что 1,5% больше чем в 2022 году. Показатель количества тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей— 31,5, что больше на 11,3 % чем годом ранее.

Москва в рейтинге оказалась на 11 месте (102,2), Санкт-Петербург — на 22, Краснодарский край и Ростовская область — 39 (128,0) и 42 (130,8) место. При этом в Москве,Краснодарском крае и Ростовской области уровень преступности снизился.

Рейтинг строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.