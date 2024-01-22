В 14 автоматах воду будут наливать почти бесплатно

Департамент городского хозяйства заключил договор с этой компанией продающей питьевую воду. 23 января с 8 утра будут доступны 14 автоматов, где можно будет набрать любое необходимое количество воды за символическую плату.

«Предугадываю вопросы о том, что пунктов «Водограя» в городе намного больше. Объясняю: 14 точек — это те, которые могут работать в режиме всего дня до позднего вечера на аккумуляторных батареях. «Водограй» должен обеспечить, чтобы вода в них была постоянно. Расходы на затраты правительство Севастополя берёт на себя», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Эти 14 автоматов ночью перепрограммируют так, чтобы они выдавали воду за любую монетку, начиная от одного рубля. Без монеты автоматы не работают.

Адреса почти бесплатных автоматов «Водограя»:

— пр.Ген.Острякова, 1;

— пр.Ген.Острякова, 143;

— пр.Ген.Острякова, 178;

— ул.Новороссийская, 56;

—ул.Генерала Петрова, 10;

— ул.Щорса, 2,

— ул.Коммунистическая, 38;

— ул.Пионерская/Корсунская;

— ул.Киевская, 4;

— ул.Токарева, 2Б;

— ул.Дмитрия Ульянова, 8;

— ул.Ерошенко, 2;

— ул.Меньшикова, 27;

— ул.Репина, 4.

Департамент природных ресурсов сейчас ведет переговоры с 26 садовыми товариществами, у которых есть свои скважины с технической водой, чтобы они допустили всех желающих для набора воды. Все затраты город берет на себя. Дополнительная информация с адресами и названиями СТ будет опубликована в телеграм-канале водоканала.

Об отключении воды

Из-за сильного дождя 19 января в Севастополе отключили водоснабжение — гидроузлы водоканала не справились с паводком на реке Черная.

Полностью возобновить подачу воды городские власти обещают к 25 января. 23 и 24 января в Севастополе объявлены выходными днями.