Студенты собираются на бал

В Севастопольском государственном университете в Татьянин день 25 января пройдет ежегодный студенческий бал. Студенты станцуют полонез, сиртаки, бранль, бачату и вальс.

«К празднованию Дня российского студенчества в Севастопольском государственном университете пройдет IX ежегодный студенческий бал. В программе живая музыка в исполнение камерного симфонического оркестра «Новая гармония». Будет праздничная атмосфера, творческие выступления, танцевальная программа от студенческих пар», — сообщили в пресс-службе СевГУ.

В программе бала указано, что студенты продемонстрируют свои таланты и станцуют лендлер, марш, венскую кадриль, триплет-галоп, аргентинский танец чакареру, чешский — польку-тройку, русскую кадриль, падерграс и др. Кроме того, запланирован поэтический номер «На балу», а иностранный студент сыграет на скрипке. Завершится все большим вальсом.

Студенческий бал пройдет в здании университета на улице Гоголя, 14. Начнется он в 17.00. Предполагается участие 100 человек.

После подписания в Татьянин день 12 (25) января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета эта дата стала праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года это официальный праздник.