Отремонтировать четыре крыши за полгода не успели

Вмешательство прокуратуры заставило подрядчика ускорить ремонт крыш в домах на улицах Челюскинцев и Федоровской. Сейчас кровли сданы, а исполнитель работ заплатил неустойку.

«Установлено, что в мае 2023 года некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» с подрядной организацией заключен договор на выполнение ремонта кровель домов № 32а, 32б и 34б по ул.Челюскинцев и дома №29 по ул.Федоровской. Согласно договору общий срок выполнения работ должен был составить 180 дней, однако подрядчик своевременно свои обязанности не исполнил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Прокуратура Нахимовского района внесла директору подрядной организации и руководителю Фонда содействия капремонта представления об устранении нарушений закона. После этого кровли отремонтировали, а фонд взыскал с подрядчика неустойку за нарушение сроков завершения работ.